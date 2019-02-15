2019/02/15 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ نائب: تخصيص تريليون دينار لبناء المدارس للبصرة في موازنة العام الحالي

15/02/2019 19:24:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، انه تم تخصيص تريليون دينار لبناء المدارس في موازنة العام الحالي.

وذكر الخزعلي في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انه"نظرا لزيادة عدد السكان طالبنا فتح 4 مديريات للتربية في البصرة حسب النفوس والمسافة بين الاقضية والمركز".

واضاف، انه"تم تخصيص (1) ترليون من ميزانية العام الحالي لبناء المدارس وعلى الحكومات المحلية تحمل مسؤولياتها باختيار شركات رصينة للإنشاء".

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