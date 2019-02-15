الاتحاد الوطني: محافظ كركوك سيتم اختياره بالتوافق

2019/02/15 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… ذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي احمد بيره يوم الجمعة انه سيتم اعتماد مبدأ التوافق بين جميع الاطراف والجهات السياسية التي تمثل المكونات في كركوك بما يخص مسألة اختيار محافظ جديد لها.

وقال بيره في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد عقب اجتماع بين وفدي الحزبين في مدينة السليمانية، انه “سيتم عقد جلسة لمجلس محافظة كركوك في الموعد المقرر يوم 18 من شهر شباط الجاري”.

واوضح ان “مسألة تسمية محافظ جديد لكركوك ستكون بالتوافق، وبرضى جميع المكونات بالمحافظة كونها عراق مصغر”.

واردف بيره “الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني يعمل على ألّا تفقد المحافظة صبغتها الكوردستانية”، مشددا على ان “كركوك تشهد اوضاعا غير طبيعية ونعمل مع الحزب الديمقراطي وباقي الاطراف والاحزاب الكوردستانية على تطبيع الاوضاع فيها”.



(النهاية)

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