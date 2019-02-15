سولشير.. يعلن غياب لاعبيه للاصابة

2019/02/15 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مدرب فريق مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير، خبرًا صادمًا بشأن الثنائي جيسي لينجارد وأنطوني مارسيال.وكان اللاعبان قد تعرضا للإصابة خلال مواجهة فريق باريس سان

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