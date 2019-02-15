خرازي: ترامب یبتز أموال السعوديين بحجة حمايتهم

2019/02/15 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية بإيران كمال خرازي إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحصل على كثير من المال من السعودية بهدف حمايتها، مؤكدا أن

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