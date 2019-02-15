من بين 568 عملا من 26 دولة.. العراق يحصد الجوائز الاولى

2019/02/15 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثقافة وفن ,

2019/02/15 21:26

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن مجلس أمناء جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في السودان أسماء الفائزين في الدورة التاسعة في فروع الرواية والقصة والدراسات النقدية.ففي فرع الرواية، فاز بالمركز الأول العراقي حسن النواب عن روايته «ضحكة الكوكوبارا» بينما فاز بالمركز الثاني للمصرية دعاء جمال فهيم عن رواية «زهرة الأندلس» وجاء في المركز الثالث السوداني مهند رجب الأمين عن روايته «وقائع جبل مويا».وفي فرع القصة القصيرة، فاز بالمركز الأول العراقي علي حسين عبيد عن مجموعته «لغة الأرض» بينما فاز بالمركز الثاني المغربي عبد الرحيم سليلي عن مجموعته «أضغاث ربيع» وجاء في المركز الثالث السوداني نادر إبراهيم عبد الحليم عن مجموعته «وجوه خارج الصورة».تأسست الجائزة في 2010 بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيل الأديب السوداني الطيب صالح (1929-2009) وترعاها ماليا شركة زين-السودان للاتصالات.وفي فرع الدراسات النقدية التي كان موضوعها لهذا العام «تأثيرات العولمة على الكتابة الإبداعية» فاز بالمركز الأول المصري محمد محمود حسين هنيدي عن عمله «المجتمعات الافتراضية وتحولات الأنا الأنثوية» بينما جاء في المركز الثاني السوري مازن أكثم مصطفى عن عمله «انزياح أساليب الوجود في الكتابة الإبداعية بين مطابقات العولمة واختلافاتها» وحل بالمركز الثالث العراقي محمد صابر عبيد عن عمله «استراتيجية العولمة الثقافية: بعثرة المعنى وانكسارالنسق الأدبي».



واستقبلت الجائزة في دورتها التاسعة 568 عملا من 26 دولة.

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