ترامب: سأصدر اعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة وسأوقع امر اعلان حالة الطوارئ

2019/02/15 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة، انه سيصدر اعلانا بشأن سوريا خلال 24 ساعة بشأن القضاء على داعش الإرهابي.

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