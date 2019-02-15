الجيش السوري يشن ضربات صاروخية موجعة على إرهابيين بريف حماة

2019/02/15 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت وحدات الجيش السوري على عدد من الإرهابيين وكبدتهم خسائر بالأفراد

والعتاد في سياق الرد على خرقهم اتفاق منطقة خفض التصعيد في ريف حماة

الشمالي الغربي.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن وحدات الجيش نفذت ضربات

صاروخية على مواقع إرهابيي الحزب التركستاني وجبهة النصرة في قريتي

التوينة والحويز في الشريط الشرقي لسهل الغاب, مبينة أن ضربات الجيش

أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين من التنظيمين وإصابة آخرين

وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.وفي الريف الشمالي أيضا أشارت

الوكالة إلى وحدات من الجيش تمكنت من القضاء على مجموعات إرهابية مما

تسمى "كتائب العزة" حاولت التسلل من محور وادي الدورات شرق بلدة

اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية بريف حماة الشمالي.

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