مادورو: غوايدو عميل للصهاينة وخادم لواشنطن

2019/02/15 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رئيس البرلماني المعارض خوان

غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، بالعميل للمخابرات

الأمريكية، ووصفه بالخادم الأمين لواشنطن والصهاينة.

وقال مادورو في لقاء متلفز ان غوايدو عميل للاستخبارات الأمريكية

ويخدم مصالح الصهاينة، واتهم واشنطن بالسعي الحثيث للاستيلاء على

ثروات بلاده.وأكد مادورو في حديثه، أنه يكنّ كل الحب للقضية

الفلسطينية النبيلة، وبعث بكلمات الدعم والتأييد للمعتقلين

الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيلية.

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