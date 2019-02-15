مدرب ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح إلى يوفنتوس

2019/02/15 | 19:55

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بغداد اليوم - متابعة

علق المدرب الألماني، يورغن كلوب، اليوم الجمعة، على الأخبار المتدوالة بشأن انتقال الدولي المصري م...





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