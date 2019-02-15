2019/02/15 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ إصابة تسعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري بين الفلوجة وبغداد

15/02/2019 19:56:00 PM |

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واع/الانبار/م.ا

اعلنت مستشفى الفلوجة، اليوم الجمعة، عن إصابة تسعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري بين الفلوجة وبغداد.

وذكرت المستشفى في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "الملاكات الطبية والتمريضية في شعبة طوارئ مستشفى الفلوجة التعليمي استقبلت ٩ أشخاص من عائلة واحدة مصابين إثر حادث مروري على الطريق السريع الرابط بين مدينة الفلوجة وبغداد".

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