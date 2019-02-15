الجمارك : إلغاء النقاط الجمركية التي انشئت على الحدود مع كوردستان

2019/02/15 | 20:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكدت الهيئة العامة للجمارك العراقية يوم الجمعة أنها ماضية بتنفيذ هذه الاتفاقية بإلغاء النقاط الجمركية التي انشئت على الحدود الاتحادية مع اقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم انها ستباشر بتوحيد الاجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت ٢٠١٩/٢/١٦ .

واضافت الهيئة أن الاتفاقية شملت توحيد الاجراءات وبنود قانون التعريفة الجمركية كافة، واعتماد تصريحة جمركية باللغتين العربية والكوردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية .(النهاية)

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