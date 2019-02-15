2019/02/15 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استقر مدرب ريال مدريد سانتياغو سولاري، على قرار مهم بشأن نجوم فريقه خلال الجولتين القادمتين من بطولة الدوري الإسباني “الليغا”، وذلك نظرا للضغط البدني الهائل الذي يتعرضون له بسبب كثرة المباريات.وبحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن “المدرب الأرجنتيني يفكر في إراحة بعض لاعبيه، حيث لم يجر سوى تغييرات طفيفة على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب الريال يتخذ قرارا هاما تجاه بنزيما) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب الريال يتخذ قرارا هاما تجاه بنزيما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).