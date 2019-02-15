2019/02/15 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه سيدلي بإعلان بشأن سوريا خلال الـ 24 ساعة القادمة.وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الابيض: “لدينا الكثير من الإعلانات الرائعة بشأن سوريا ونجاحنا في استئصال الخلافة، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال الـ 24 ساعة المقبلة”.ولم يكشف ترامب عن مزيد من التفاصيل بشأن إعلانه المتوقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ترامب: لديّ إعلان “رائع” بشأن سوريا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال الـ 24 ساعة القادمة.. ترامب: لديّ إعلان “رائع” بشأن سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).