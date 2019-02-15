هاليب إلى نهائي قطر توتال

2019/02/15 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصوير: سامر الرجّال وحققت هاليب الفوز 6-3، 3-6 و6-4، بعد مباراة استمرت لساعتين و7 دقائق في الملعب الرئيس لمجمع خليفة للتنس والاسكواش في العاصمة القطرية الدوحة.ودخلت المصنفة الأولى على البطولة هاليب بقوة في المجموعة الأولى فأنهتها بـ38 دقيقة، بفضل إرسالتها القوية واللعب العميق الذي نهجته، وهي المجموعة الأولى التي تخسرها الأوكرانية في البطولة، لكن سفيتولينا في الثانية انتفضت وردّت بـ6-3 أيضاً، لكن بوقت أكثر نسبياً.

وفي الثالثة كانت الدراما على أشدها إذ تقدمت سفيتولينا بأداء كاسح 4-1، لكن الرومانية عادت بقوة فائقة وفازت 6-4.وهذه المواجهة السابعة بين اللاعبتين، فقد فازت سفيتولينا بأربع مواجهات سابقة مقابل مواجهتين لسيمونا.أما آخر مواجهة بينهما فكانت عام 2018 في دورة روما الإيطالية، وفازت سفيتولينا 6-0 و6-4.وتحمل هاليب في جعبتها الصقر الذهبي عام 2014 حين تفوقت على الألمانية أنجليك كيربر.وقد يعاد هذا النهائي في حال فازت كيربر على منافستها البلجيكية اليسي ميرتنز في نصف النهائي الثاني الذي يجري حالياً.

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