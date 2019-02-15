هاليب إلى نهائي قطر توتال

وفي الثالثة كانت الدراما على أشدها إذ تقدمت سفيتولينا بأداء كاسح 4-1، لكن الرومانية عادت بقوة فائقة وفازت 6-4.وهذه المواجهة السابعة بين اللاعبتين، فقد فازت سفيتولينا بأربع مواجهات سابقة مقابل مواجهتين لسيمونا.أما آخر مواجهة بينهما فكانت عام 2018 في دورة روما الإيطالية، وفازت سفيتولينا 6-0 و6-4.وتحمل هاليب في جعبتها الصقر الذهبي عام 2014 حين تفوقت على الألمانية أنجليك كيربر.وقد يعاد هذا النهائي في حال فازت كيربر على منافستها البلجيكية اليسي ميرتنز في نصف النهائي الثاني الذي يجري حالياً.
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