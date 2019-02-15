2019/02/15 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، تنفيذ اتفاقية إلغاء النقاط الجمركية التي أنشأت على الحدود الاتحادية مع إقليم كردستان والمباشرة بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم غد السبت.

وأشادت الكمارك في بيان تلقت إنها تشيد "بترحيب المبعوثة الأممية للعراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بالاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن توحيد الجمارك في كافة المنافذ الحدودية".وبينت أن بلاسخارت "ذكرت أثناء تقديمها إيجازاً أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام حول آخر التطورات في العراق: {أننا نرحب بهذا الاتفاق ونلفت إلى ضرورة أن يكون تنفيذ الأتفاقية من الأولويات}".وجاء في بيان الهيئة العامة للجمارك "أنها ماضية بتنفيذ هذه الاتفاقية بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الاتحادية مع الإقليم وستباشر بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت 16-2-2019".وأضاف البيان أن "الاتفاقية شملت توحيد كافة الإجراءات وبنود قانون التعريفة الجمركية واعتماد تصريحة جمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية".



وأشار البيان إلى "اهتمام المبعوثة الأممية للعراق وحرص مجلس الأمن الدولي على تنفيذ هذه الاتفاقية كون الاتفاق هو خطوة مهمة في تنشيط الاقتصاد العراقي ويدعم القطاع الخاص وينشط حركة التجارة الداخلية ويخلق استقرار في التكاليف والأسعار".وكانت الهيئة العامة للجمارك، أعلنت الجمعة الماضية عن البدء والمباشرة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم {13} لسنة 2019 المتعلق بتوحيد التعرفة والإجراءات مع إقليم كردستان وكافة المنافذ الحدودية واعتماد تصريحة جمركية موحدة {بيان جمركي} باللغتين العربية والكردية وإلغاء النقاط الجمركية الحالية اعتباراً من 16 شباط الجاري {غداً السبت} "والذي يعتبر خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات اﻻستيراد والتصدير".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار كمركي مهم في العراق يدخل حيز التنفيذ غداً) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار كمركي مهم في العراق يدخل حيز التنفيذ غداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).