نقابة المعلمين: الاضراب مستمر ولا تهمنا الصفحات المغرضة

2019/02/15 | 20:10

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{بغداد: الفرات نيوز} اكدت نقابة المعلمين العراقيين اليوم ان الاضراب الذي دعت الى تطبيقه يومي الاحد والاثنين القادمين مستمر، داعية اعضاءها الى عدم الاهتمام بما اسمته الصفحات المغرضة

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