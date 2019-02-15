2019/02/15 | 20:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اصابة ثمانية طلاب من ذي قار في حادث سير بمحافظة صلاح الدين

يتبع ..





شبكة اخبار الناصرية:

اصابة ثمانية طلاب من ذي قار في حادث سير بمحافظة صلاح الدين

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