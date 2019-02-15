مدرب الوصل: سنتسلح بالجمهور أمام الأهلي وأحب اللعب تحت ضغط

2019/02/15 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد الروماني ريجيكامب، المير الفني لنادي الوصل الإماراتي، أن مباراته أمام الأهلي السعودي في كأس زايد للأندية الأبطال، ستكون شيقة وممتعة للجميع.ويستضيف الوصل نظيره الأهلي، غد السبت في ذهاب دور الثمانية من البطولة، على ملعب زعبيل بنادي الوصل.

وقال المدير الفني الروماني في تصريحات قبل اللقاء: "سنلعب مع خصماً قوياً، لديه لاعبون رائعون نتمنى ان نكون في يومنا ونحقق نتيجة إيجابية عليهم".

🗓️ منذ تعيين سولاري مدربًا لريال مدريد أكتوبر الماضي:الميرينجي هو أفضل فريق في الدوريات الخمس الكبرى وأكثرهم حصدًا للنقاط 🔝🏟️ 26 مباراة💪 فوز: 20🤝 تعادل: 2👎 خسارة: 4📊 نسبة الانتصار: 77% pic.twitter.com/VRW0wZx8XD— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 15, 2019وواصل: "مباريات البطولة مميزة، ولاعبو الوصل ليسوا بحاجة إلى التحفيز فهم يعلمون أهميتها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم".



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وأكمل: "دور الجمهور معنا في المباراة سيكون هاماً جداً، هم وقود الوصل نحن الفوز، سنحاول إسعادهم بتحقيق نتيجة إيجابية غداً".

وتابع: "نريد ان يعتاد اللاعبون على اللعب في مثل هذه الظروف، أن أحب دائماً اللعب تحت ضغط هذا يشعرنا بارتياح".

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الجدير بالذكر ان مباراة الإياب بين الفريقين، ستكون يوم الإثنين 25 فبراير على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.





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