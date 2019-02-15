وزيرة الدفاع الألمانية لرووداو: حريصون على حماية أصدقائنا الكورد وسنواصل دعمنا لهم

2019/02/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – ميونيخأكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، 15 شباط، 2019، أن بلادها ستواصل دعم الكورد في مرحلة ما بعد تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش. وقالت ديرلاين لمراسلة شبكة رووداو الإعلامية في ميونيخ، آلا شالي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "أصدقاؤنا الكورد، البيشمركة، أدوا دوراً مهماً في الحرب ضد داعش، كانوا في الخطوط الأمامية، وكانوا أبطالاً للغاية وقدموا الكثير من التضحيات، لذا نحن دعمناهم في ذلك الوقت، وسنواصل دعمهم الآن مع بدء عملية إعادة البناء والاستقرار في البلاد".وحول مشاركة وفد إقليم كوردستان في مؤتمر ميونيخ للأمن، قالت ديرلاين: "رؤية أصدقائنا الكورد كل عام هنا في مؤتمر ميونيخ للأمن دليل على الصداقة، وهي مناسبة جيدة لإجراء اللقاءات الثنائية، لذا فأنا سعيدة جداً برؤية أصدقائي الكورد".وبشأن موقف ألمانيا من إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا، قالت وزيرة الدفاع الألمانية في معرض ردها على أسئلة رووداو: "هذا سؤال ملفت، علينا التعامل مع العديد من الأسئلة المفتوحة التي لا تزال قائمة، لكن هناك مبدأ واضح ألا وهو وجوب التأكد من أن الكورد الذين قاتلوا من أجلنا سيكونون محميين".ومضت بالقول: "نحن نعيش في عالم لا يمكن الاتكاء عليه، هذا صحيح.لكن الأهم من ذلك هو بعض التحالفات ومنها التحالف مع أصدقائنا الكورد، وكذلك تحالفنا مع الناتو أو الاتحاد الأوروبي، لأننا حينها سنكون معاً سواء أكنا صغاراً أم كباراً ونشكل قدرات قوية نحن بحاجة لها اليوم".وانطلقت، النسخة الـ55 من مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 17 شباط الجاري، بمشاركة رؤساء 35 دولة وحكومة، وأكثر من 50 وزير خارجية، و30 وزير دفاع، فضلاً عن مسؤولين أمنيين ومدراء شركات عالمية، وأكاديميين، وممثلي منظمات مجتمع مدني.ويترأس مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، وفد إقليم كوردستان المشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن والذي يضم المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، وممثل حكومة الإقليم في ألمانيا، دلشاد البارزاني.ومن المقرر أن يعقد مستشار مجلس أمن إقليم كوردستان العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الوفود الدبلوماسية والأمنية ومسؤولي الدول على هامش المؤتمر.ومن المقرر أن يناقش المؤتمر مستقبل السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، وملفات متعلقة بروسيا وأوكرانيا، والشرق الأوسط، والصين، فضلاً عن موضوع المناخ.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة الدفاع الألمانية لرووداو: حريصون على حماية أصدقائنا الكورد وسنواصل دعمنا لهم ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة الدفاع الألمانية لرووداو: حريصون على حماية أصدقائنا الكورد وسنواصل دعمنا لهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).