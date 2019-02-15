إصابة 9 أشخاص من عائلة واحدة أثر حادث مروري بين الفلوجة وبغداد

2019/02/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مستشفى الفلوجة، اليوم الجمعة، عن إصابة تسعة أشخاص من عائلة واحدة بحادث مروري بين الفلوجة وبغداد.وقالت المستشفى في بيان تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

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