2019/02/15 | 20:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكن باحثون فى جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية من تصميم سماعة طبية ذكية لتشخيص التهاب الرئة تلقائيا.وصمم الباحثون جهازا قادرا على التقاط الأصوات المنبعثة من الرئة
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة "هوبكنز" : ابتكار سماعة طبية ذكية لتشخيص أمراض الرئة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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