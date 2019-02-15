2019/02/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن باحثون فى جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية من تصميم سماعة طبية ذكية لتشخيص التهاب الرئة تلقائيا.وصمم الباحثون جهازا قادرا على التقاط الأصوات المنبعثة من الرئة

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