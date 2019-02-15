ظريف: القيام بالعمل العسكري ضد طهران بمثابة انتحار

2019/02/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتابع في الحوار الذي اجراه على هامش مؤتمر ميونيخ الامني في المانيا ان نفس المجموعة التي وقفت وراء غزو العراق تحاول اشعال الحرب ضد ايران.ان هذا العمل سيكون بمثابة انتحار.

وتابع ظريف ان ايران تختلف عن باقي البلدان.



فالولايات المتحدة الاميركية تتعاطى عادة مع دول تعتمد في قدرتها على الخارج في حين اننا نعتمد على شعبنا وهو مصدر الشرعية والقدرة لنا.

وردا على سؤال حول اعراب الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن رغبته للقاء الرئيس الايراني حسن روحاني والتباحث مجددا حول الاتفاق النووي قال ظريف متسائلا: لماذا ينبغي ان نتفاوض من جديد على اتفاق هو حصيلة 13 عاما من المفاوضات علما باننا تفاوضنا حتى مع الولايات المتحدة الاميركية.انتهىع.س

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