منظمة الصحة العالمية تحذر من إرتفاع حالات الإصابة بهذا المرض الشديد العدوى

2019/02/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد حددت مديرة التحصين واللقاحات والبيولوجيا في منظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبرين، الخطوط العريضة للحكومات والأسر الفردية، مشددة على أنه يجب أن يحصل جميع الناس على المعلومات العلمية عن فعالية لقاح الحصبة.وتشير البيانات المؤقتة إلى أنه مع وجود 230 ألف حالة، تجاوز عدد حالات الحصبة التي تم الإبلاغ عنها لعام 2018 إجمالي حالات الحصبة المبلغ عنها لعام 2017، والتي كانت أعلى بقليل من 173 ألف حالة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.ولم يتم حتى الآن إغلاق الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2018، لذا من المتوقع أن يزداد هذا الرقم.والحالات المبلغ عنها رسميا ليست سوى جزء صغير من الصورة الكاملة.ودعت منظمة الصحة العالمية الشركاء إلى العمل على وجه "الاستعجال والوضوح" واتخاذ الإجراءات المناسبة لسد الفجوة في تغطية اللقاحات وضمان توافر لقاحات الحصبة وإتاحتها وتسليمها إلى جميع المحتاجين إليها.ومرض الحصبة هو مرض فيروسي شديد العدوى يبقى سبباً مهماً للوفاة بين صغار الأطفال على مستوى العالم، على الرغم من توافر لقاح آمن وفعال.وبينما انخفضت وفيات الحصبة العالمية بنسبة 84 في المائة في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، من 550 ألف و 500 حالة وفاة في عام 2000 إلى 89 ألف و780 حالة في عام 2016، لا تزال الحصبة شائعة في العديد من البلدان النامية، لا سيما في أجزاء من أفريقيا وآسيا.

انتهى.ص.هـ.ح.

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