ترامب يعلن حالة طوارئ وطنية لبناء الجدار الحدودي

2019/02/15 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: أحمد شوقي

مباشر: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً لإعلان حالة طوارئ وطنية من أجل بناء الجدار العازل مع المكسيك.





ونشرت "سارة ساندرز" المتحدثة باسم البيت الأبيض صورة للرئيس الأمريكي أثناء التوقيع عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، قائلاً:" الرئيس ترامب يوقع أمراً لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لحماية أمن الحدود وإنهاء الأزمة الإنسانية".





وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات في البيت الأبيض إن إعلان حالة الطوارئ الوطنية لم يمثل أي مشكلة حينما تم إصداره من الرؤساء السابقين منذ عام 1977.





وأوضح ترامب أنه يعرف أنه سيتم مقاضاته بعد إعلان ذلك، مضيفاً: "ربما نحصل على حكم سئ وينتهي بنا الأمر إلى المحكمة العليا الذي آمل أن تقوم بانصافنا في النهاية".





وذكر الرئيس الأمريكي أنه فعل ذلك لمعالجة غزو الولايات المتحدة بالمخدرات والمتاجرين بالبشر وجميع أنواع المجرمين والعصابات.





وتابع ترامب :" لا نسيطر على حدودنا، ونواجه أزمة الأمن القومي وسنفعل ذلك من أجل الحفاظ على أمن الحدود".





وكان الرئيس الأمريكي قد هدد في عدة مناسبات بإعلان حالة طوارئ وطنية من أجل بباء الجدار العازل مع المكسكيك في ظل عدم موافقة الكونجرس على منحه تمويل بقيمة 5.7 مليار دولار.





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