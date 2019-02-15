واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين فنزويليين للضغط على مادورو

2019/02/15 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد كبار مسؤولي الأمن في فنزويلا ورئيس شركة النفط الحكومية، في إطار تصعيد الضغوط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.





وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان اليوم الجمعة، إن العقوبات تستهدف "مانويل كيويفيدو" رئيس شركة النفط المملوكة للدولة "بي.دي.في.إس.إيه" وثلاثة مسؤولين من جهاز الاستخبارات الوطنية في فنزويلا من بينهم الرئيس "مانويل ريكاردو" إلى جانب "رافائيل باستاردو" رئيس وحدة الشرطة الوطنية.





وذكرت وزارة الخزانة أنها ستقوم بتجميد جميع ممتلكات والكيانات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لهؤلاء المسؤولين في الولايات المتحدة.





وأضاف البيان: "تواصل وزارة الخزانة استهداف المسؤولين الذين ساعدوا نظام مادورو غير الشرعي على قمع الشعب الفنزويلي، إننا نعاقب المسؤولين عن أجهزة الأمن والمخابرات، التي انتهكت بشكل منهجي حقوق الإنسان وقمعت الديمقراطية، بما في ذلك من خلال التعذيب وغيره من الاستخدامات الوحشية للقوة".





وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين: "نحن عازمون على السعي وراء تلك التسهيلات لفساد مادورو، بما في ذلك عن طريق معاقبة رئيس شركة النفط الوطنية وغيره من الأشخاص الذين ينقلون الأصول التي تنتمي بحق إلى شعب فنزويلا".





وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت دعمها لرئيس المعارضة الفنزويلية "خوان جوايدو" رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.





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