اصابات بالرصاص والاختناق بقمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق غزة

2019/02/15 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق في صفوف المتظاهرين

السلميين الذين يشاركون في مسيرة العودة وكسر الحصار في جمعة "غزة

عصية على الانفصال والانكسار"، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا

لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مصدر محلي، أن عشرات الآلاف من المواطنين احتشدوا في مخيمات

العودة الخمسة على طول السياج الفاصل شرق قطاع غزة، في مسيرة سلمية

للتأكيد على حق العودة وضرورة كسر الحصار وأطلقوا البالونات الحارقة

والأطباق الورقية وأشعلوا الإطارات المطاطية.وأضاف أن جنود الاحتلال

أطلقوا القنابل الغازية والرصاص الحي ما أدى إلى إصابة ثمانية

فلسطينيين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق.

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