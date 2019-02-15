خطيب الكوفة يدعو لإخراج القوات الأمريكية

2019/02/15 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

دعا

خطيبُ مسجد الكوفة مجلسَ النواب العراقي الى استضافةِ المسؤولين في الحكومة لتوضِيح

جدوى التحركات التي وصفَها بالمريبة للقواتِ الامريكية في عددٍ من المحافظات

وطالب الشيخ ضياء الشوكي خلالَ خطبة الجمعة البرلمان

بالعمِل الجاد والفعّال لانهاء الوجودِ الامريكي في العراق وضمِان سيادة البلاد الكاملة

على ارضهِ وسمائهِ ومائهِ داعيا الى اتخاذِ كافة الاجراءات الضامنة لتحقيق هذا المَطلب”.

ودعا الشوكي الحكومة العراقية لوتضيح تفاصيل الاتفاقية الاقتصادية الاخيرة مع الاردن وضرورة ترجيح مصالح الشعب العراقي فيها لما يشاع عنها من الحاق الضرر الفادح للشعب العراقي” مؤكداً أنه”يجب على ممثلي الشعب الحقيقيين تبني هذه المطالب المشروعة وضمان مصالح شعبهم في اي اتفاقية مستقبلية اخرى بل ومراجعة كل الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية وغيرها السابقة وتقويم اي خلل فيها وبما يضمن مصالح العراق ارضا وشعبا” .

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