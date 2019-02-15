الديمقراطي الأميركي: ترامب يريد انتهاك الدستور

2019/02/15 | 20:26

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

التقى رئيس هيأة الحشد الشعبي، ومستشار الامن الوطني فالح الفياض، اليوم الجمعة، بمستشار أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، في المانيا.

وكانت النسخة الـ55 لمؤتمر ميونخ للامن، قد انطلقت، في وقت ساب

بغداد اليوم - بغداد

عزّى رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ"استشهاد" عناصر في سرايا السلام في مدينة سامراء جنوبي محافظة صلاح الدين، فيما وجه رسالة إلى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

بغداد اليوم _ بغداد

‏‎كشف النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، الجمعة، عن عقد "وهمي" بتوقيع المحافظ نوفل العاكوب، لإنشاء مخيم بنحو 8 مليارات دينار عراقي.

وغرد الجبوري بصفحته الشخصية في موقع "تويتر"، ان &q

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