التميمي يحذر من تكرار احداث البصرة في ديالى

2019/02/15 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

حذر النائب فرات التميمي، الخميس، من تكرار أحداث محافظة البصرة في ديالى، فيما دعا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي للتدخل العاجل قبل تفاقم الامور.

وقال التميمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شرارة الغضب الشعبي بدأت في بعقوبة ضد الفساد من خلال انطلاق تظاهرة سلمية تطورت الى اعتصام”، محذرا من “تكرار احداث البصرة في ديالى لان الغضب الشعبي وصل الى مديات كبيرة”.

واضاف

التميمي، ان “ملفات الفساد المالي والاداري وشراء المناصب اثارت غضب شعب ديالى

بشكل كبير وهذا ما دفعها للتظاهر اليوم”، مؤكدا ان “الوضع قد يتفاقم باي

لحظة وهذا ما يدفعنا للقلق”.

ودعا

التميمي، “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتدخل الفوري والحضور الى بعقوبة لعقد

اجتماعاتٍ تسهم في طمأنة الاهالي حيال ملفات الفساد المالي والعمل على فتحها امام الراي

العام”، مبيناً أن “الفاسدين يحاولون الهيمنة على مقدرات المحافظة وهذا ما

قد يدفع الى موجة غضب تقودنا للمجهول”.

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