“قسد” تسيطر على أراض واسعة في الباغوز شرقي سوريا

2019/02/15 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أفادت مصادر محلية ،الجمعة، بأن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت، بعد معارك شرسة مع “داعش”، على أراض واسعة ببلدة الباغوز في محافظة دير الزور والتي تمثل المعقل الأخير للتنظيم في المنطقة.ونقلت وكالة “هاوار” الكردية في خبر اطلعت عليه /المعلومة/ ، أن “مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية حرروا المنطقة الشمالية من الباغوز التي تجري فيها […]

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