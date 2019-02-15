2019/02/15 | 20:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت منظمة الامم المتحدة، الجمعة، عن ارتفاع حالات العنف الجنسي الوحشي “بإفلات من العقاب على نطاق واسع” وبمستوي متعمد في ولاية الوحدة الواقعة جنوبي دولة جنوب السودان.وقالت المنظمة في تقرير تابعه “ناس” اليوم (15 شباط 2019) إن “جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في سن لا تتجاوز الثامنة لا تزال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمل أعمارا لاتتجاوز الثامنة.. ارتفاع العنف الجنسي ضد الإناث في السودان) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمل أعمارا لاتتجاوز الثامنة.. ارتفاع العنف الجنسي ضد الإناث في السودان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).