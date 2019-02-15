الليلة.. {كوورة} يناقش

2019/02/15 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يناقش البرنامج الرياضي {كوورة} الليلة في قناة الفرات الفضائية فضائح اللجنة الاولمبية ومسرحية الانتخابات".

كما سيناقش البرنامج الذي يبث في الساعة 11 مساءً مرور 10 سنوات على رئاسة رعد حمودي للجنة الاولمبية دون حصول العراق على وسام أولمبي واحد ومن الذي لقب رئيس اللجنة الاولمبية بـ"الميت".وسيسلط {كوورة} الضوء على انتخابات الهيئة العمومية للاولمبية الوطنية العراقية.انتهى

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