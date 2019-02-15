2019/02/15 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلقال قيادي في هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، إن هناك حملة لنقل المقارات الرسمية والثابتة للحشد إلى خارج المدن، وإغلاق الوهمية منها.وقال القيادي في "منظمة بدر" المنضوية داخل الحشد، كريم النوري، في تصريح صحفي، إن "هناك حملةً لنقل المقار الرسمية والثابتة للحشد الشعبي خارج المدن وإخراجها من المناطق السكنية في العاصمة بغداد، وهناك مطالبات لاتباع هذه الآلية في المحافظات أيضاً".وبشأن إغلاق المقار الوهمية، أضاف النوري، أن "بعض المقرات الوهمية المدعية انتماءها للحشد الشعبي ينتحل أفرادها صفات عسكرية وهمية بدرجة لواء، وتمتلك أختاماً مزورة، واكتشفنا وجود عمليات ابتزاز تمارس ضد التجار والمواطنين".وحول دوافع إغلاق هذه المقرات، أوضح النوري: "لا توجد أي دوافع سياسية خلف إغلاق مقرات الحشد الشعبي، والسبب عدم شرعيتها لكونها غير مسجلة".وبيّن أنه "حتى الآن، تم إغلاق أكثر من 10 مقرات وماضون بإغلاق قرابة 80 مقراً آخر".وأمس الخميس، أغلقت القوات الأمنية العراقية، مقرين يدعيان انتمائهما لـ"الحشد الشعبي"، وسط العاصمة بغداد.والأسبوع الماضي، أغلقت قوات الأمن 12 مقراً تدعي انتماءها لـ"الحشد" في بغداد، تعمل بدون ترخيص رسمي منه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: هناك حملة لنقل مقراتنا إلى خارج المدن وإغلاق الوهمية منها) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي: هناك حملة لنقل مقراتنا إلى خارج المدن وإغلاق الوهمية منها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).