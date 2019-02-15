وزيرة الدفاع الالمانية: يجب دعم الحكومة العراقية

2019/02/15 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزيرة الدفاع الألمانية اورسولا فون دير ليين، الجمعة، انه يجب دعم الحكومة العراقية وجميع الطوائف العراقية لإعادة إعمار البلد وتحقيق السلام.

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