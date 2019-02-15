2019/02/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد -اين] انقذ منتسبون في الشرطة المحلية عائلة من خطر محدق بعد احتراق منزلهم شرقي بغداد.

وذكر مصدر امني ان" دورية من نجدة شرطة بغداد واثناء تجوالها تدخلت لانقاذ عائلة في منطقة زيونة محلة 712 شرقي بغداد بعد احتراق منزلهم اثر تماس كهربائي قبل وصول مفرزة الدفاع المدني.واضاف ان" الحادث ادى الى اصابة آمر مفرزة النجدة بحروق طفيفة باليد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دورية نجدة تنقذ عائلة من الموت في منطقة زيونة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دورية نجدة تنقذ عائلة من الموت في منطقة زيونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).