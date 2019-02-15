2019/02/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحوثي: لقد أراد الخونة المرتزقة لشعبنا العزيز أن يكون دمية لإسرائيل وأداة من أدوات أمريكا كما فعلوا هم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/15 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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