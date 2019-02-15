2019/02/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد الحوثي: ظهور ممثل المرتزقة إلى جانب نتنياهو صورة فاضحة ومخزية وكاشفة عن الموقع الذي يراد لشعبنا أن يكون فيه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/15 | 20:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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