الكونغرس الامريكي يتهم ترامب بالاستيلاء على السلطة

2019/02/15 | 20:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، انه "سنواجه التحديات الأمنية على حدودنا الجنوبية، ونريد تحقيق الأمن فيهاوأضاف: "سنحصل على جدار جديد مع المكسيك"، معلناً "حالة الطوارئ على الحدودوأشار ترامب، إلى أنه "سأوقع خلال الـ24 ساعة المقبلة، على أمر بإعلان حال الطوارئ الوطنية في البلاد، لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيكمن جانبها قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ان إعلان ترامب حالة الطوارئ بشكل غير قانوني هو اعتداء على الدستوروتابعة بيلوسي ان ما فعله ترامب هو استيلاء على السلطة ومحاولة لتحقيق مراده بعد فشله في الحصول عليه دستوريا

انتهى ع.س

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