محدث.. الأسهم الأوروبية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر

2019/02/15 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة مع مكاسب البورصة الأمريكية، لتسجل أكبر مكاسب أسبوعية في 3 أشهر.





وقاد قطاعا الموارد الأساسية والسيارات مكاسب البورصات الأورويبة على خلفية التفاؤل بشأن عقد صفقة تجارية بين الولايات المتحدة.





وجاء صعود الأسهم الأوروبية مع مكاسب "وول ستريت" خلال التعاملات، على خلفية تصريحات بإحراز تقدماً كبيراً بين الصين والولايات المتحدة في المحادثات التجارية الجارية في بكين.





وعلى صعيد تطورات البريكست فإن البرلمان البريطاني رفض خطة رئيسة الوزراء تريزا ماي لإعادة التفاوض بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.





أما في أسبانيا فقد دعا رئيس الوزراء إلى انتخابات عامة مبكرة في 28 أبريل المقبل.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال ديسمبر، فيما ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بأكبر وتيرة في عامين.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.4% عند مستوى 368.9 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 3%، وهي أكبر مكاسب أسبوعية منذ أوائل نوفمبر الماضي.





كما صعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5% مسجلاً 7236.6 نقطة، ليرتفع بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الجاري.





أما مؤشر "داكس" الألماني فحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 3.5%، بعد أن ارتفع بنسبة 1.9% مُسجلاً 11299.8 نقطة، بنهاية الجلسة.





فيماا زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 1.8% عند 5153.1 نقطة، مسجلاً مكاسب أسبوعية بلغت 3.8%.





وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.1271 دولار.





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