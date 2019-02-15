بالصور.. شباب الأنبار يوزّعون الورود على أهالي السليمانية تثمينا لموقفهم مع النازحين

2019/02/15 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بادر شباب من محافظة الانبار في مدينة السليمانية، الخميس،

بتوزيع الورود على اهالي المحافظة الكرد كبادرة حسن نية على مواقفهم فترة نزوحهم من

مأواهم بعد احتلالها من قبل تنظيم داعش.

وآوى اقليم كردستان اكثر من مليون نازح من مختلف مناطق العراق

المحتلة الموصل والانبار وديالى وكركوك وصلاح الدين

وكانت حكومة اقليم كوردستان، قد اعلنت في وقت سابق عن استقبال الاقليم لنحو مليوني لاجئ ونازح، من سوريا والمناطق العراقية الأخرى،بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق في 2014.

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