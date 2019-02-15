واع/ اصابة اربعة مدنيين بحادث سير شرقي بغداد

2019/02/15 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

15/02/2019 20:55:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة اربعة مدنيين بحادث سير شرقي بغداد.

وذكر المصدر لمراسل( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "اربعة مدنيين اصيبوا، مساء اليوم، بحادث سير باصطدام ٧ عجلات ضمن منطقة المضمار في البلديات"، موضحاً أن "صاحب المركبة مسبب الحادث لاذ بالفرار".

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