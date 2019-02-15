الحشد ينقذ 40 الف دونم من الغرق بين ميسان والبصرة

2019/02/15 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت الهندسة العسكرية للحشد الشعبي،اليوم الجمعة، بتعزيز السدة الترابية البالغ طولها عشرات الكيلومترات والواقعة بين محافظتي ميسان والبصرة، لانقاذ 40 الف دونم من الاراضي الزراعية مهددة بالغرق .

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