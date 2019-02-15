2019/02/15 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء ، اليوم الجمعة، تمكن مفارز شرطة النجدة والدوريات من القبض على اكثر من 75 شخصا من السراق والمتهمين والمطلوبين للقضاء خلال الأسابيع الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تقبض على 75 سارقا ومطلوبا للقضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تقبض على 75 سارقا ومطلوبا للقضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).