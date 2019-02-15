الأمم المتحدة: الاغتصاب ما زال متفشيا جنوب السودان

2019/02/15 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشف تحقيق للأمم المتحدة نشر ،الجمعة، أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في سن لا تتجاوز الثامنة، ما زالت منتشرة في المناطق الشمالية من جنوب السودان.ورصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 175 حالة اغتصاب معظمها دام لساعات على أيدي أشخاص يرتدون زي قوات […]

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