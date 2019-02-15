2019/02/15 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I5RrcGY8lIo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنامة تؤكد رغبتها بتطبيع العلاقات مع اسرائيل) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنامة تؤكد رغبتها بتطبيع العلاقات مع اسرائيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).