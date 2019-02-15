ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية !

2019/02/15 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مؤتمر صحفي للـرئـيـس الأمـريـكـي #ترامب يعلن فيه حالـة الطوارئ

الوطنيـة:- استرددنا كل أسرانا من #كوريا_الشمالية بمساعدة الصين وروسيا وكوريا

الجنوبية- كل ما أهدف إليه هو تأمين حدودنا وأؤكد أن الجدار مع حدود #المكسيك

سينجح بنسبة 100%- ننسق مع المكسيك بشكل أفضل من الماضي فيما يخص أمن الحدود وأشكر

الرئيس المكسيكي- سنصدر إعلانا بشأن #سوريا خلال 24 ساعة- سأوقع على إعلان حالة الطوارئ الوطنية وأستخدم سلطاتي التنفيذية

لتمويل بناء الجدار الحدودي

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