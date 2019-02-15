مكتب نتنياهو يسرب فيديو لوزراء خارجية عرب يدافعون عن الكيان الصهيوني !

2019/02/15 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، عن مقطع فيديو مسرب عن مكتب

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ظهر فيه وزراء خارجية ثلاث دول عربية

خليجية يدافعون عن إسرائيل ويهاجمون إيران.

وتضمن فيديو مدته 25 دقيقة قول وزير الخارجية البحريني إن مواجهة

الجمهورية الإسلامية تعد أكثر إلحاحًا من حل الصراع

الإسرائيلي-الفلسطيني.

ويمثل الفيديو، الذي تقول وسائل إعلام إن مكتب نتنياهو أرسله لعدد

من الصحفيين الإسرائيليين، جزءًا من حلقة نقاش مغلقة على هامش

افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط المنعقد حاليا في وارسو ببولندا.

وجاءت تصريحات وزراء الخارجية العرب مؤكدة إلى حد بعيد ما أفاد به

نتنياهو الصحفيين الإسرائيليين بشأن المؤتمر في وقت سابق، متحدثا

بإسهاب عن مواقف الوزراء العرب.

وبعد أقل من 30 دقيقة من تداول الفيديو، حذفه مكتب رئيس الوزراء من

قناته على يوتيوب.

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