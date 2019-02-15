آل باتشينو يعود إلى التمثيل بدور

2019/02/15 | 21:59

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت شركة "أمازون" الأميركية إنتاج مسلسل جديد بعنوان "الصياد"، ويؤدي النجم الهوليودي آل باتشينو، فيه دور قاتل متسلسل في حقبة سبعينيات القرن الماضي.

وتعد تلك هي المرة الثانية فقط، التي يشارك فيها آل باتشينو، 78 عاما، بأعمال في الشاشة الصغيرة، بعد مشاركته روبرت دي نيرو في عمل "الرجل الأيرلندي".

ويأتي قرار النجم الهوليودي آل باتشينو، العودة إلى التمثيل، بعد فترة انقطاع، ويجسد للمرة الأولى شخصية "قاتل نازي".

ويلعب آل باتشينو، دور، ميير أوفيرمان "الرجل القوي الغامض، الذي يقود مجموعة للدفاع عن النفس في نيويورك"، ثم يتم اكتشاف أنهم مئات من النازيين يخططون لإطلاق "رايخ رابع" جديد في الولايات المتحدة الأميركية.

المصدر: فرانس برس

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