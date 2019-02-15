الكونجرس: ترامب مزق الدستور بانتهاكه سلطة تخصيص الاموال

2019/02/15 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..قال أكبر عضوين ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي ،الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب انتهك سلطة تخصيص الأموال العامة التي يمنحها الدستور للكونجرس بإصدار إعلان طوارئ لتخصيص أموال لبناء سياج حدودي وهددا بتحرك قضائي.وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والسناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في بيان مشترك ”إن الكونجرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية […]

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