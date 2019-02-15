لاول مرة سائرون تكشف من هو الشخص المسؤول عن ادخال الامريكان الى العراق

2019/02/15 | 22:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية أكد اليوم النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، ، ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي هو من استعان بالقوات الأميركية عقب سيطرة التنظيم على عدد من المدن في صيف 2014.حيث كشف المعموري في تصريح اوردته صحيفة “الشرق الأوسط” وتابعته اليوم الثامن إن “العبادي استعان بالتحالف الدولي لغرض محدد هو طرد …

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